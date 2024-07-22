В Team Spirit высказались об итогах Riyadh Masters по Dota 2

Капитан состава Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов и тренер команды Айрат Silent Газиев в видеоблоге для youtube-канала клуба подвели итоги выступления «Драконов» на топ-турнире Riyadh Masters 2024.

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Ответственность за неудачное выступление «Спиритов» на себя взял наставник коллектива Айрат Газиев:

Я думаю, я плохо разобрался в «драфтах». Именно от себя я не чувствовал хорошего понимания «меты». В основном, это нас и подвело. Да, есть ещё какие-то [проблемы], где-то, может, неудачно сыграли. А так, думаю, просто плохо понял «мету», плохо разобрался. Это основная причина нашего поражения. Мы хуже адаптировались. Приехали мы уверенные после тренировок. Проблема была в том, что все играли чуть быстрее, чем мы. Мы пытались за всеми поспеть, но у нас это не получалось. Становилось только хуже. Мы потом более-менее перестроились, чтобы играть так, как мы хотим, но уже «драфты» просто плохие очень были. Невозможно выиграть.



Капитан ростера Ярослав Найдёнов согласился, что у Team Spirit на Riyadh Masters 2024 были проблемы с «драфтами»:

Да, я, наверное, тоже скажу, что чувствовал, что нам не хватает уверенных идей, стратегий, героев. Не до конца [патч] прощупали, не до конца адаптировались. Просто не хватило идей каких-то нормальных, понимания. В любом случае будем к следующим турнирам готовиться, искать что-то для себя комфортное. Бывает, проиграли. Сдаваться и останавливаться мы не будем. Будем стараться и побеждать.



Российская Team Spirit заняла 7-8-е место на чемпионате Riyadh Masters 2024 по «Доте». Первое место досталось европейской Gaimin Gladiators.