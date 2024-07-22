Инсайдер раскрыл дату появления Call of Duty: Modern Warfare 3 в Game Pass

По словам известного инсайдера eXtas1s, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) добавят в Game Pass для PC и Xbox уже 24 июля (без облака).

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Напомним, ранее о «скором появлении» MW3 в библиотеке подписки рассказывал инсайдер Том Хендерсон. Его источники предполагали, что это произойдёт как раз во второй половине месяца.

Кстати, 24 июля также официально стартует пятый сезон Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Warzone. С его новинками можно ознакомиться по ссылке.

Кроме MW3 в Game Pass, инсайдер eXtas1s также сообщил о том, что 26 июля состоится глобальный запуск Valorant на консолях.