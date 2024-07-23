В Fortnite добавили автомобиль Tesla Cybertruck Илона Маска

На этой неделе для Fortnite вышло обновление версии 30.30. Самой интересной частью апдейта стало то, что он добавил в королевскую битву автомобиль Tesla Cybertruck Илона Маска. В честь данного события разработчики даже опубликовали специальный трейлер.

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Приобрести облик для наземного транспорта в виде Tesla Cybertruck геймеры могут во внутриигровом магазине. Напомним, продажи настоящего Cybertruck от Tesla начались в декабре 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Ко всему прочему, вплоть до 6 августа игрокам доступна для покупки экипировка Элизабет Суонн, капитана Барбоссы и Дейви Джонса из серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.