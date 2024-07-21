Опубликовано новое комбо карт в Hamster Kombat на 20 и 21 июля

Разработчики популярной игры Hamster Kombat в Telegram обновили ежедневный набор бонусных карт, которые будут действовать с 20 по 21 июля. Информация об этом появилась в Telegram-канале «300 Криптанцев».

Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: HamsterWatch for soulmate, DAO и Support Team, доступные в разделах Specials и Compliance officer. Они расположены в разделах Specials, Markets и PR & Team соответственно.

По умолчанию карта DAO у игроков закрыта. Для ее активации нужно пригласить в Hamster Kombat не менее четырех друзей.

Игроки, собравшие комбо из этих карт, получат единовременную выплату в размере 5 млн внутриигровых монет HMSTR.

Комбо в игре обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, разработчики которой обещают, что после листинга игроки смогут конвертировать накопленные баллы в настоящую криптовалюту. Однако эксперты выражают сомнения в финансовых перспективах игры. Например, экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что с увеличением числа игроков процесс распределения токенов усложнится, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует игрокам не рассчитывать на крупный заработок в Hamster Kombat.

Hamster Kombat не единственная криптоигра в Telegram — у проекта есть конкуренты, среди которых Catizen, Blum и другие.