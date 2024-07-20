Анонсирован Splitgate 2 - арена-шутер с порталами
Студия 1047 Games объявила о выпуске игры Splitgate 2.
К анонсу коллектив авторов приложил соответствующий трейлер.
В синематике раскрывается ключевая особенность проекта - в боях по схеме 4х4 на аренах активно используются порталы.
Разработка ведется на движке Unreal Engine 5.
Релиз запланирован на следующий год на ПК и консолях Sony/Microsoft двух поколений. Модель распространения - Free To Play.
Первая часть с момента релиза в Steam в 2019 году набрала пользовательский рейтинг с солидным значением в 91% на основе более 111 тыс. отзывов.