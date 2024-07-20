Анонсирован Splitgate 2 - арена-шутер с порталами

Студия 1047 Games объявила о выпуске игры Splitgate 2.

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К анонсу коллектив авторов приложил соответствующий трейлер.

В синематике раскрывается ключевая особенность проекта - в боях по схеме 4х4 на аренах активно используются порталы.

Разработка ведется на движке Unreal Engine 5.

Релиз запланирован на следующий год на ПК и консолях Sony/Microsoft двух поколений. Модель распространения - Free To Play.

Первая часть с момента релиза в Steam в 2019 году набрала пользовательский рейтинг с солидным значением в 91% на основе более 111 тыс. отзывов.