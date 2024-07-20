По сериалу «Игра кальмара» вместе со вторым сезоном выйдет онлайн-игра

Netflix собирается запустить новую многопользовательскую игру по мотивам хитового сериала «Игра кальмара», приуроченную к премьере второго сезона шоу в конце этого года. Хотя подробностей о механике игры пока нет, предполагается, что она будет основана на испытаниях, показанных в сериале.

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Эта разработка последовала за предыдущими проектами Netflix во вселенной «Игры кальмара». После того, как первый сезон стал международной сенсацией, Netflix обратился к VR-сфере. Компания также объединилась с британской продюсерской компанией для создания настоящего реалити-шоу, которое, к счастью, гораздо менее смертоносно, чем его исходник.

В дополнение к новому релизу, последний квартальный отчет о прибыли Netflix подчеркивает значительный сдвиг в сторону показа рекламы. На новый, более дорогой тарифный план, еще и с рекламой, теперь приходится 45% новых подписчиков в регионах, где он предлагается.