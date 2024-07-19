В Hamster Kombat добавили скины Дурова, Джобса и скуфа

Разработчики Hamster Kombat добавили еще одно нововведение — скины. Теперь в игре можно купить своему хомяку облики, среди которых, например, есть Стив Джобс, Павел Дуров, панк, офисный клерк, космонавт и даже скуф.

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Магазин с ними расположен около ника на главной странице.

Это лишь визуальный элемент, который не дает никаких бонусов к «тапанию». Стоимость скинов стартует от 2,5 миллионов монет, а самый дорогой облик (отсылающий на Дурова) обойдется в 500 млн.

Если вы ищете простой способ заработать в Hamster Kombat, то есть два варианта — ввести секретный шифр или активировать комбо-карты.