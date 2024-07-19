В Fortnite стартовало событие по мотивам «Пиратов Карибского моря»

Компания Epic Games объявила о старте нового события в онлайновой песочнице Fortnite. В королевской битве появились герои «Пиратов Карибского моря» компании Disney. Принять участие в нём можно до 6 августа 2024 года, 11:00 по московскому времени.

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Игрокам открывается новый сезонный пропуск «Проклятые паруса», и продвигаться по его уровням можно, выполняя различные задания. В бесплатной шкале пропуска — 11 наград. А если купить его премиальное улучшение за 1000 В-баксов, можно сразу получить особую награду: экипировку капитана Джека Воробья с дополнительным Lego-стилем.

В ходе события игроки смогут собирать бутылки с кораблями, искать пиратские сокровища и даже стрелять собой из корабельной пушки. Те, кто выполнит все миссии «Проклятые паруса» и соберут восемь частей «кодекса пиратов», добудут особую награду: дельтаплан «Корабль Джека». А в игровом магазине появилась экипировка Элизабет Суонн, капитана Барбоссы и Дейви Джонса.

Узнать все подробности о событии «Проклятые паруса» можно на официальном сайте Fortnite.