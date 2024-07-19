Ubisoft не станет переносить Star Wars Outlaws даже после массовой критики

Ubisoft решила прокомментировать недавний раскритикованный ролик об экшене Star Wars Outlaws. В нём показали геймплей, однако пользователи крайне отрицательно оценили некоторые механики и графику. Как оказалось, Ubisoft ничего не собирается менять, тем более игра уже ушла на золото.

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Финансовый директор Ubisoft подтвердил, что издатель собирается показать ещё больше «контента очень высокого качества». Вероятно, речь идёт о новых видеороликах с демонстрацией геймплея.

«Вскоре мы увидим ещё больше контента очень высокого качества и продолжительностью в несколько часов, который по-настоящему продемонстрирует глубины открытого мира, который является ключевым элементом, обещающим доставить удовольствие от исследования галактики с множеством планет, так что это должно стать хорошим предзнаменованием для игры с точки зрения качественного исполнения», — заявил финансовый директор.



Слова дополнил и сам директор Ubisoft Ив Гиймо, который в своё время рассмешил поклонников тем, что назвал Skull & Bones «АААА-игрой». Управленец похвалил движок Star Wars Outlaws, поэтому он не сомневается в «очень высоком» качестве открытого мира.

А тем временем геймплейный ролик, если верить специальным расширениям, успел собрать около девяти тысяч лайков при 17 тысячах дизлайков. Пользователи обратили внимание на множество мелочей, которые не могут похвастаться высоким качеством. Это как низкокачественные графические эффекты, так и проблемы с поведением искусственного интеллекта.

Напомним, что релиз Star Wars состоится 30 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Длительность прохождения Outlaws составит около 30 часов, а недавно разработчики рассказали о влиянии синдикатов на мир игры.

Количество лайков и дизлайков под геймплейным роликом