В игре Honkai: Star Rail пройдет кроссовер с аниме Fate/stay night

Разработчики Honkai: Star Rail в рамках прямой трансляции анонсировали коллаборацию с популярным аниме — сериалом «Судьба/Ночь схватки: Бесконечный мир клинков» (Fate/stay night: Unlimited Blade Works).

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Пока неизвестно, что именно это будет — появится ли кто-то из героев аниме в игре, или же создатели сериала подготовят видеоконтент по HSR. Авторы Star Rail показали только дату: результат сотрудничества можно будет увидеть в третьем квартале 2025 года.

Ранее студия ufotable (авторы Fate/stay night) анонсировала создание аниме по Genshin Impact.

На стриме разработчики также показали детали обновления 2.4, которое выйдет 31 июля. Новая версия добавит в Honkai: Star Rail двух играбельных персонажей, новую локацию для исследований и новый образ для Март 7, а также сюжетные задания и временные события.