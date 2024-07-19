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Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 19–20 июля

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Названы актуальные комбо-карты Hamster Kombat на 19-20 июля
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Новые комбо-карты в хомяке на 19-20 июля

  • Cointelegraph в разделе PR & Team;
  • Security Audition в разделе PR & Team;
  • Hamster Analytics в разделе Specials.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.

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