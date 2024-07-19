Российская BetBoom Team выбила Xtreme Gaming с Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская команда BetBoom Team продолжит своё выступление на глобальном турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Во втором раунде нижней сетки коллектив Анатолия boolk Иванова уверенно переиграл Xtreme Gaming из Китая со счётом 2:0. Таким образом, WBG.XG занимает 9–12-е место и получит $ 200 тыс., а BetBoom Team гарантированно попала в топ-8.

Сегодня российская команда проведёт ещё одну встречу — соперником BB Team станет Tundra Esports. Матч начнётся примерно в 19:00 мск.

Турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в столице Саудовской Аравии в рамках Кубка мира по киберспорту. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн и очки для клубного чемпионата мира.