Valve назвала даты щедрых распродаж Steam в первой половине 2025 года

Valve назвала даты распродаж в Steam на первую половину 2025 года. Никаких сюрпризов не будет — пользователи платформы смогут принять участие в крупных сезонных распродажах, а также в тематических фестивалях и фестивалях демоверсий будущих игр.

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Фестиваль стратегий в реальном времени: 20–27 января;

Фестиваль idle-игр: 3–10 февраля;

Фестиваль локальных кооперативов: 10–17 февраля;

Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля – 3 марта;

Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта;

Весенняя распродажа в Steam: 13–20 марта;

Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта;

Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля;

Фестиваль военных игр: 28 апреля – 5 мая;

Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая;

Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая – 2 июня;

Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня;

Фестиваль рыбалки: 16–23 июня;

Летняя распродажа в Steam: 26 июня – 10 июля.

Разработчики уже могут подать заявки на участие в фестивалях по мере их проведения. Распродажи, которые пройдут во второй половине 2025 года, будут раскрыты позднее. Однако очевидно, что это будут традиционные осенняя и зимняя распродажи, а также скидки в честь Хэллоуина.

Крупные распродажи всегда становятся золотой жилой для Valve и разработчиков игр. Например, летняя распродажа Steam в этом году привела к новому рекорду пикового онлайна сервиса, а некоторые игры продавались тиражами в сотни тысяч копий всего за пару недель.

Напомним, что прямо сейчас в Steam проходит фестиваль файтингов. На странице распродажи можно увидеть лучшие файтинги на PC с большими скидками.