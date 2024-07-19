Valve назвала даты щедрых распродаж Steam в первой половине 2025 года
Valve назвала даты распродаж в Steam на первую половину 2025 года. Никаких сюрпризов не будет — пользователи платформы смогут принять участие в крупных сезонных распродажах, а также в тематических фестивалях и фестивалях демоверсий будущих игр.
- Фестиваль стратегий в реальном времени: 20–27 января;
- Фестиваль idle-игр: 3–10 февраля;
- Фестиваль локальных кооперативов: 10–17 февраля;
- Февральский фестиваль «Играм быть»: 24 февраля – 3 марта;
- Фестиваль визуальных новелл: 3–10 марта;
- Весенняя распродажа в Steam: 13–20 марта;
- Фестиваль градостроения и симуляторов колоний: 24–31 марта;
- Фестиваль сокобанов: 21–28 апреля;
- Фестиваль военных игр: 28 апреля – 5 мая;
- Фестиваль коллекционирования существ: 12–19 мая;
- Фестиваль «Зомби против вампиров»: 26 мая – 2 июня;
- Июньский фестиваль «Играм быть»: 9–16 июня;
- Фестиваль рыбалки: 16–23 июня;
- Летняя распродажа в Steam: 26 июня – 10 июля.
Разработчики уже могут подать заявки на участие в фестивалях по мере их проведения. Распродажи, которые пройдут во второй половине 2025 года, будут раскрыты позднее. Однако очевидно, что это будут традиционные осенняя и зимняя распродажи, а также скидки в честь Хэллоуина.
Крупные распродажи всегда становятся золотой жилой для Valve и разработчиков игр. Например, летняя распродажа Steam в этом году привела к новому рекорду пикового онлайна сервиса, а некоторые игры продавались тиражами в сотни тысяч копий всего за пару недель.
Напомним, что прямо сейчас в Steam проходит фестиваль файтингов. На странице распродажи можно увидеть лучшие файтинги на PC с большими скидками.