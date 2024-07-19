Инсайдер сообщил о необходимости разработчиков оптимизировать игры для PS5 Pro

Известный инсайдер Том Хендерсон первым сообщил о производстве уменьшенной версии PlayStation 5, поэтому к его словам касательно PS5 Pro можно прислушаться. На сей раз Хендерсон заявил, что разработчиков уже начали обязывать оптимизировать собственные игры под улучшенную модель консоли.

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Якобы с 30 июля разработчики смогут подать заявку в специализированный раздел Sony (Platform Certification & Operations), который займётся рассмотрением совместимости с PS5 Pro уже существующих игр. Дата якобы была определена ещё 18 месяцев назад. А вот в тех играх, которые выйдут после 15 сентября, разработчики обязаны самостоятельно обеспечивать поддержку с Pro-версией консоли.

Точной информации о появлении PlayStation 5 Pro на рынке у Хендерсона нет. Однако инсайдер, ссылаясь на внутренние объявления для разработчиков и документацию, заявил о выходе консоли в конце 2024 года. Это идеальное время перед праздниками, чтобы обеспечить консоли хорошие стартовые продажи.

О необходимости оптимизировать игры для PS5 Pro было известно и раньше. Существует ряд требований, но Sony якобы допускает менее 60 FPS в играх для улучшенной консоли. А одной из главных технологических новинок станет апскейл PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Хендерсон дополнительно отметил, что большинство вещей, которые он заявляет, основывается на внутренней документации. Из-за этого он не верит в недавние слухи о том, что Sony могла перенести релиз PS5 Pro или вовсе отменить устройство.

Говоря об официальном анонсе, Хендерсон склонен полагать, что Sony пойдёт по проторенной дорожке с PlayStation 4 Pro. Якобы PS5 Pro также анонсируют в сентябре 2024 года, причём это может случиться в ходе Tokyo Game Show. В этом году японская корпорация посетит выставку впервые с 2019 года.