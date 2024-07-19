Ubisoft рассказала об успехах Skull and Bones и XDefiant и отложила релизы двух игр
Компания Ubisoft представила свежий финансовый отчёт и пообщалась с инвесторами о своих игровых успехах и планах. Из главного:
- вовлечённость игроков Skull & Bones и показатель ARPU (средний доход с пользователя) продолжают демонстрировать хорошие результаты;
- условно-бесплатный шутер XDefiant «превзошёл ожидания». Новинка привлекла больше 11 млн игроков;
- релизы Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence (тоже мобильная игра) отложили — теперь их не стоит ждать раньше 31 марта 2025 года;
- первые игры Activision Blizzard будут добавлены в подписку Ubisoft+ (подробнее о соглашении) к концу текущего финансового года;
- чистые поступления компании (net bookings) за первый квартал 2024–2025 фин. г. составили 290 млн евро — рост на 8,3% в годовом исчислении.