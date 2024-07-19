Valve выпустила свежее летнее обновление для Team Fortress 2

Компания Valve выпустила для Team Fortress 2 летнее обновление 2024 года. В его состав, как и в случае прошлогоднего летнего апдейта, вошёл новый контент, созданный сообществом.

© Скриншот

Игроков ждут: 10 новых карт (Embargo, Odyssey, Megaton, Cachoeira, Overgrown, Hadal, Applejack, Atom Smash, Canaveral и Burghausen), косметический кейс с 23 предметами, 4 новых насмешек, а также 38 новых Необычных эффектов для аксессуаров и насмешек.

Все насмешки и аксессуары из кейсов вновь временно дают особые летние эффекты. Летнее событие продлится до 15 сентября этого года.

В прошлом месяце Valve, к радости фанатов, начала долгожданную борьбу с читерами в Team Fortress 2. На фоне этого выросло количество активных игроков, а за последние сутки пиковый онлайн и вовсе достиг 105 784 человек одновременно.