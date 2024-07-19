В Госдуме предложили запретить популярную игру Hamster Kombat в Telegram. Ее цель — тапать по хомяку, выбивая монетки, которые создатели приложения обещают когда-нибудь перевести в криптовалюту. Такая игра негативно действует на людей и может быть очередным видом мошенничества, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Свое мнение он озвучил в беседе с «Парламентской газетой».

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — отметил парламентарий.



Помимо основной «механики» игры, Аксаков обратил внимание на дополнительные задания, позволяющие заработать больше монет или «усиления», чтобы «прокачать» хомяка. Одно из них — ежедневный просмотр роликов на YouTube.

По мнению депутата, сами по себе ролики «безобидные» — чаще всего это «Хомячьи новости», где рассказывается о трендах и последних событиях из мира инвестиций. Но парламентарий обеспокоен динамикой просмотров. Последнее видео набрало более 5 млн всего за 22 часа. Аксаков назвал это «чуть ли не психозом».

Прицельно «хомяком» депутаты пока не интересовались. Но обсуждать игру будут, утверждает депутат. По его мнению, речь может идти о блокировке Hamster Kombat или каком-то дополнительном регулировании проектов, связанных с криптовалютами.

Ранее к «хомяку» уже призывали «присмотреться». В частности, такая инициатива звучала от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. А корреспондент AIToolz, поймав тренд в самом начале, специально для Sostav разобрался, для чего нужно приложение Ham­ster Kom­bat и можно ли в нём заработать.