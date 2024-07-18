Релиз песочницы The Precinct отложили

В ходе Future Games Show 2024 студия Fallen Tree Games, известная по American Fugitive, и издательство Kwalee Gaming сообщили дату релиза полицейской песочницы The Precinct. А через полтора месяца внесли в неё изменения: игра не выйдет 15 августа, как сообщалось ранее.

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Разработчики сообщили, что решили дать игре ещё немного времени для окончательной полировки и правки ошибок. Выход The Precinct отложили до осени 2024 г. А пока что нам показали новый трейлер с фрагментами игрового процесса.

Тем, кто переживает за качество The Precinct, предлагают познакомиться с играбельной демоверсией на gamescom. Напомним, что выставка откроется 20 августа. А выйдет игра, повествующая о жизни и карьерном росте полицейского в вымышленном городе, на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.