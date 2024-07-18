Названы самые продаваемые игры Европы в первой половине 2024 года

EA Sports FC 24 и Helldivers 2 — самые продаваемые игры Европы в первой половине 2024 года
Издание GamesIndustry.biz опубликовало отчёт о самых продаваемых играх и консолях в Европе в первой половине 2024 года. Суммарно за шесть месяцев в регионе было реализовано 80 млн копий тайтлов и 300 тыс. консолей.
По словам экспертов, результат весьма достойный, учитывая куда меньшее число хитовых релизов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В тройку самых продаваемых игр вошли EA Sports FC 24, Helldivers 2 и GTA 5.
Топ-10 самых продаваемых игр за первую половину 2024 года (цифра и розница)
- EA Sports FC 24.
- Helldivers 2.
- Grand Theft Auto 5.
- Hogwarts Legacy.
- Red Dead Redemption 2.
- Call of Duty: Modern Warfare 3.
- Fallout 4.
- It Takes Two.
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.
- The Last of Us Part 2: Remastered.
Стоит также отметить, что у авторов отчёта не было данных о продажах Palworld. В ином случае выживач наверняка вошёл бы в десятку.