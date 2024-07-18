Названы самые продаваемые игры Европы в первой половине 2024 года

Издание GamesIndustry.biz опубликовало отчёт о самых продаваемых играх и консолях в Европе в первой половине 2024 года. Суммарно за шесть месяцев в регионе было реализовано 80 млн копий тайтлов и 300 тыс. консолей.

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По словам экспертов, результат весьма достойный, учитывая куда меньшее число хитовых релизов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В тройку самых продаваемых игр вошли EA Sports FC 24, Helldivers 2 и GTA 5.

Топ-10 самых продаваемых игр за первую половину 2024 года (цифра и розница)

EA Sports FC 24. Helldivers 2. Grand Theft Auto 5. Hogwarts Legacy. Red Dead Redemption 2. Call of Duty: Modern Warfare 3. Fallout 4. It Takes Two. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. The Last of Us Part 2: Remastered.

Стоит также отметить, что у авторов отчёта не было данных о продажах Palworld. В ином случае выживач наверняка вошёл бы в десятку.