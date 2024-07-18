Шутер Ready or Not получил геймплейный трейлер дополнения Home Invasion

Разработчики из VOID Interactive поделились геймплейным трейлером дополнения Home Invasion для тактического шутера Ready Or Not. Оно выйдет уже 23 июля по цене в 10 долларов и будет доступно для покупки российским пользователям.

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События дополнения разворачиваются после мощнейшего урагана. Команда игроков отправится по домам простых гражданских, чтобы защитить их и их имущество от предприимчивых преступников, решивших воспользоваться ситуацией. Новыми локациями для выполнения операций станут общежития, затопленный район и район, в котором проживают богачи.

Наведение порядка стало особенно важным для восстановления города от последствий урагана, поэтому ассортимент снаряжения игроков будет расширен. Бесплатными образцами стали The 509 Pistol, FLUX MP17 PCC и DM4 PDW.

Локации из дополнения Home Invasion и новое огнестрельное оружие наглядно демонстрируются в трейлере. Поклонники в комментариях под роликом, к слову, отметили мрачный антураж Ready or Not — это нравится многим игрокам.

Сама Ready or Not вышла из раннего доступа Steam в декабре 2023 года. Тогда шутер вошёл в список лучших новинок месяца. С тех пор игра постоянно обновлялась, однако разработчики успели столкнуться с масштабной утечкой.