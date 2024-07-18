Нуарный триллер Nobody Wants to Die собрал очень положительные отзывы в Steam

Нуарный триллер Nobody Wants to Die из Польши собрал очень положительные отзывы в Steam
Детективная антиутопия Nobody Wants to Die польской студии Critical Hit Games и издательства Plaion уже доступна для игры на PC, PS5 и Xbox Series. В России новинка официально не продаётся, но поддержка русского языка в ней присутствует.
Авторы Nobody Wants to Die оценили свой продукт в 25 долларов. Если судить по роликам с прохождением игры, её продолжительность составляет около 5 часов.
У Nobody Wants to Die «очень положительный» рейтинг в Steam (на основе чуть больше 150 обзоров). Игру хвалят за атмосферу, графику, сюжет и музыку. Отдельные пользователи жалуются на производительность и короткое прохождение, советуя брать проект на распродажах.
Ниже можно взглянуть на сравнение графики Nobody Wants to Die в версиях для PS5, Xbox Series и PC.
- Playstation 5: режим качества 1440p/30 FPS, режим производительности 1080p/60 FPS;
- Xbox Series S: 1080p/30 FPS;
- Xbox Series X: режим качества 1440p/30 FPS, режим производительности 1080p/60 FPS;
- PC: RTX 4080 Super / 4070Ti Super / 4070 Super / 4060Ti | i9 12900K | 32GB DDR5 | SSD NVME.
В целом проблем с производительностью не заметили ни на одной платформе. На PC отсутствуют некоторые дополнительные настройки.