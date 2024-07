Нуарный триллер Nobody Wants to Die собрал очень положительные отзывы в Steam

Детективная антиутопия Nobody Wants to Die польской студии Critical Hit Games и издательства Plaion уже доступна для игры на PC, PS5 и Xbox Series. В России новинка официально не продаётся, но поддержка русского языка в ней присутствует.

© Скриншот

Авторы Nobody Wants to Die оценили свой продукт в 25 долларов. Если судить по роликам с прохождением игры, её продолжительность составляет около 5 часов.

У Nobody Wants to Die «очень положительный» рейтинг в Steam (на основе чуть больше 150 обзоров). Игру хвалят за атмосферу, графику, сюжет и музыку. Отдельные пользователи жалуются на производительность и короткое прохождение, советуя брать проект на распродажах.

Ниже можно взглянуть на сравнение графики Nobody Wants to Die в версиях для PS5, Xbox Series и PC.

Playstation 5: режим качества 1440p/30 FPS, режим производительности 1080p/60 FPS;

Xbox Series S: 1080p/30 FPS;

Xbox Series X: режим качества 1440p/30 FPS, режим производительности 1080p/60 FPS;

PC: RTX 4080 Super / 4070Ti Super / 4070 Super / 4060Ti | i9 12900K | 32GB DDR5 | SSD NVME.

В целом проблем с производительностью не заметили ни на одной платформе. На PC отсутствуют некоторые дополнительные настройки.