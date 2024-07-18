BioWare рассказала о долгом пути от «Инквизиции» к Dragon Age: The Veilguard

Журналист Game Informer поговорил с BioWare о её долгожданном возвращении к серии Dragon Age через 10 лет после выхода «Инквизиции». В этом году, наконец, состоится релиз Dragon Age: The Veilguard.

© BioWare

Работая над следующей частью DA, BioWare потратила много времени на эксперименты. Как мы знаем, в один момент она ушла в сторону мультиплеера, но время одумалась — это «не соответствовало» корням студии.

В команде The Veilguard трудится много ветеранов, работавших над серией со времён Origins. При этом среди разработчиков есть также «новые голоса» с «новыми взглядами».

Сильнейшая сторона BioWare — это сторителлинг через персонажей. Поэтому в The Veilguard специально ставили персонажей на первое место.

А ещё новая часть порадует «анимационным повествованием», которое придаёт уникальность и индивидуальность героям. Прошлые игры серии страдали от одинаковых движений, поз и так далее.

Dragon Age: The Veilguard уважает предыдущие игры серии и имеет определённые отсылки к ним. Но их прохождение, напомним, необязательно.

В The Veilguard игроки смогут побывать в самых разных местах мира Dragon Age: база Серых Стражей Вейсхаупт, Лес Арлатан, побережье Ривейна, Великий Некрополь Неварры, столица Тевинтера Минратос и так далее.

BioWare демонстрирует уверенность и компетентность в работе с движком Frostbite.

Релиз Dragon Age: The Veilguard ожидается этой осенью для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Геймдиректор новинки считает новых спутников лучшими в серии, а ещё в игре покажут обнажённые груди.