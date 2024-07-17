Team Spirit выбила LGD Gaming с Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла первый матч в нижней сетке плей-офф топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

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После поражения от Team Liquid и падения в нижнюю сетку «спириты» столкнулись с LGD Gaming. На первой карте «драконам» удалось вернуться в игру после тяжёлого старта и одолеть китайцев за 62 минуты. А уже на второй карте Team Spirit с самого начала захватила преимущество и за 30 минут закрыла оппонента.

В итоге LGD Gaming покинула соревнование, заняв 9-12-е место. Что касается российской команды, в следующем раунде «спириты» поборются за право продолжить выступление на турнире в Эр-Рияде с победителем пары OG — PSG Quest.

Турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит с 4 по 21 июля в Саудовской Аравии. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.