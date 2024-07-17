В Hamster Kombat появился ежедневный шифр на 18 июля

Разработчики популярной криптоигры Hamster Kombat в Telegram обновили ежедневный шифр. Информация об этом появилась в Telegram-канал «300 Криптанцев».

Игроки, успешно расшифровавшие код с 17 по 18 июля, получат вознаграждение в размере 1 млн внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра нужно использовать азбуку Морзе.

Процесс ввода кода следующий: в главном меню Hamster Kombat необходимо выбрать раздел «Ежедневный шифр». Когда фон хомяка сменится на красный, активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное — тире.

Так, для ввода актуального слова YIELD используется следующая последовательность: Y – «– . – –», I – «. .», E – «.», L – «. – . .», D – «– . .»

Шифр будет действителен ровно сутки, то есть до 22:00 по 18 июля. После код обновится.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране. Разработчики обещают, что после листинга игроки смогут конвертировать баллы в реальную криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа участников распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать значительную сумму в игре.

Среди конкурентов Hamster Kombat в Telegram можно выделить другие криптоигры, среди которых Blum, Catizen и другие проекты.