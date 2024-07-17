В Avatar: Frontiers of Pandora можно сыграть бесплатно на консолях

Ubisoft дала возможность бесплатно поиграть в Avatar: Frontiers of Pandora владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако пройти весь экшен в рамках акции не получится.

Пробная версия включает первые пять часов игры. Сюжетная кампания закончится, как только игрок достигнет Древо Дома в задании «Клан Аранахе». К тому же кооперативный режим не доступен.

Для того, чтобы опробовать триал, требуется постоянное подключение к сети и активная подписка PS Plus или Xbox Game Pass (Core или Ultimate). В случае покупки полной версии весь прогресс сохранится.

16 июля для Avatar: Frontiers of Pandora получила первое сюжетное дополнение The Sky Breaker. Оно добавляет новые локации, испытания и еще больше врагов.