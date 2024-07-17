Вселенную No Man's Sky «перезапустят»: представлен огромный апдейт 5.0

Разработчики No Man's Sky из студии Hello Games анонсировали для игры обновление Worlds Part 1 — это один из самых масштабных апдейтов. Авторы также опубликовали трейлер, в котором наглядно показали главные изменения патча.

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Планеты станут теперь гораздо уникальнее из-за новой системы генерации. Условия для образования порывов ветра, водных поверхностей и волн будут уникальны для каждого мира. Причём каждый из перечисленных элементов будет динамически влиять друг на друга.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Благодаря улучшению генерации на планетах игроки встретят больше уникальных существ. Ко всему прочему, разработчики улучшили качество облаков, теней и воды, поэтому картинка теперь выглядит гораздо современнее.

Ещё в No Man's Sky появится генеративная технология NVIDIA DLSS 3. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. Некоторые геймеры сообщили, что Worlds Part 1 уже доступно для скачивания.