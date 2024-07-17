У пользователей популярной игры массово воруют аккаунты в Telegram

В МВД России сообщили, что мошенники стали взламывать Telegram-аккаунты игроков в Hamster Kombat. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Как уточнили в МВД, злоумышленники предлагают пользователям вывести деньги из Hamster Kombat, после чего присылают ссылку на фишинговый ресурс. В результате перехода по ссылке аккаунт игрока в Telegram переходит в руки мошенников.

«У пользователей Hamster Kombat массово воруют аккаунты в Telegram. Мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего “тапальщики” лишаются доступа к аккаунту», — сообщили в МВД.



Ранее авторы Hamster Kombat рассказали о листинге и скорой раздаче денег.