Создатели трейлеров для Gears of War и Halo закрылись через 24 года работы

Сообщается, что шотландская VFX-компания Axis Studios была закрыта спустя 24 года после своего основания в 2000 году. Поклонникам видеоигр студия может быть известна по многочисленным кинематографическим трейлерам. Например, из под пера Axis вышли ролики для Dead Island 2, Gears 5 и Halo 5: Guardians.

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Стоит отметить примечательный факт. Кинематографический трейлер Dead Island 2 не отражал сути игры, но получил крайне тёплый приём со стороны геймеров. Из-за этого разработчики решили изменить изначальное видение зомби-боевика, а сам трейлер получил награду на Каннском фестивале рекламы.

Синематик Dead Island 2

Закрытие студии привело к увольнению 162 сотрудников. Среди главных причин для прекращения работы называют потерю проектов и увеличение затрат на производство роликов. Управленцы Axis Studios изучали альтернативы закрытию, но не смогли прийти ни к одному выгодному решению.

Синематик Gears 5

Также Axis Studios работала за рамками сотрудничества с разработчиками и издателями видеоигр. Например, компания занималась «Доктором Кто», а также «Невероятным Халком» Marvel и сериалом «Любовь, смерть и роботы» Netflix.

«Axis была одной из лучших студий для ключевых продюсерских компаний и создавала контент для известных франшиз. Очень жаль, что креативный бизнес в Шотландии закрывает свои двери», — заявили в шотландском консалтинговом агентстве.



Синематик Halo 5