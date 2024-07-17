В PS Store стартовала летняя распродажа с большими скидками

Сегодня у геймеров праздник — в PS Store стартовала большая летняя распродажа. В ходе неё игроки могут приобрести множество игр по приятным ценам.

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Ниже мы собрали для вас самые привлекательные предложения. Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.

Самые интересные предложения

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — 1,1 тыс. лир (примерно 2,9 тыс. рублей)

Alan Wake 2 — 714 лир (примерно 1,9 тыс. рублей)

Elden Ring — 1049 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)

Tekken 8 — 1139 лир (примерно 3 тыс. рублей)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — 858 лир (примерно 2,3 тыс. рублей)

Hi-Fi Rush — 304 лиры (примерно 815 рублей)

Sea of Thieves — 699 лир (примерно 1,8 тыс. рублей)

Ремейк Resident Evil 4 — 999 лир (примерно 2,6 тыс. рублей)

Street Fighter 6 — 894 лиры (примерно 2,3 тыс. рублей)

Rust — 824 лиры (примерно 2,2 тыс. рублей)

Акция продлится до 1 августа. Следом начнётся второй этап распродажи.