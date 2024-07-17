В PS Store стартовала летняя распродажа с большими скидками
Сегодня у геймеров праздник — в PS Store стартовала большая летняя распродажа. В ходе неё игроки могут приобрести множество игр по приятным ценам.
Ниже мы собрали для вас самые привлекательные предложения. Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.
Самые интересные предложения
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — 1,1 тыс. лир (примерно 2,9 тыс. рублей)
- Alan Wake 2 — 714 лир (примерно 1,9 тыс. рублей)
- Elden Ring — 1049 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)
- Tekken 8 — 1139 лир (примерно 3 тыс. рублей)
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — 858 лир (примерно 2,3 тыс. рублей)
- Hi-Fi Rush — 304 лиры (примерно 815 рублей)
- Sea of Thieves — 699 лир (примерно 1,8 тыс. рублей)
- Ремейк Resident Evil 4 — 999 лир (примерно 2,6 тыс. рублей)
- Street Fighter 6 — 894 лиры (примерно 2,3 тыс. рублей)
- Rust — 824 лиры (примерно 2,2 тыс. рублей)
Акция продлится до 1 августа. Следом начнётся второй этап распродажи.