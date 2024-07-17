Genshin Impact получила новую область Симуланка в обновлении «Лето! Драконы? Сказка!»
HoYoverse (miHoYo) выпустила обновление 4.8 для Genshin Impact под названием «Лето! Драконы? Сказка!». Некоторые подробности с официального сайта:
- ограниченная по времени область Симуланка — эта сказочная страна доступна только в 4.8;
- новый персонаж — создательница парфюмерии Эмилия (Дендро, 5 звёзд);
- новое оружие — Элегия Люмидус (Древковое, 5 звёзд);
- новые костюмы — нежное платье для Нилу, костюм Кирары «Призрак в сапогах»;
- задание легенд Эмилии «Флакон Благовоний. Глава I: Цветочный долг, кровавый долг»;
- Новые временные задания мира — «Лотос и чемпион», «Лес и принцесса», «Ответ листьев лотоса и леса», «Примечания к истории», «Финал текста», «К маяку или вдаль»;
- новый игровой процесс — «Эхо фантазии», где каждое испытание «соответствует определённому персонажу и имеет собственный режим прохождения». В награду даются образы Эха соответствующих героев;
- традиционные новые рецепты, именные карты, карты действий и не только. Полный патчноут на русском языке по ссылке.
Напомним, что в будущем, вместе с обновлением 5.0, Genshin Impact ждёт новый пиро-регион Натлан с новыми персонажами.