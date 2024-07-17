Genshin Impact получила новую область

HoYoverse (miHoYo) выпустила обновление 4.8 для Genshin Impact под названием «Лето! Драконы? Сказка!». Некоторые подробности с официального сайта:

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ограниченная по времени область Симуланка — эта сказочная страна доступна только в 4.8;

новый персонаж — создательница парфюмерии Эмилия (Дендро, 5 звёзд);

новое оружие — Элегия Люмидус (Древковое, 5 звёзд);

новые костюмы — нежное платье для Нилу, костюм Кирары «Призрак в сапогах»;

задание легенд Эмилии «Флакон Благовоний. Глава I: Цветочный долг, кровавый долг»;

Новые временные задания мира — «Лотос и чемпион», «Лес и принцесса», «Ответ листьев лотоса и леса», «Примечания к истории», «Финал текста», «К маяку или вдаль»;

новый игровой процесс — «Эхо фантазии», где каждое испытание «соответствует определённому персонажу и имеет собственный режим прохождения». В награду даются образы Эха соответствующих героев;

традиционные новые рецепты, именные карты, карты действий и не только. Полный патчноут на русском языке по ссылке.

Напомним, что в будущем, вместе с обновлением 5.0, Genshin Impact ждёт новый пиро-регион Натлан с новыми персонажами.

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