Мобильный порт Resident Evil 7 оказался очередным финансовым провалом

Вышедшую для гаджетов Apple игру Resident Evil 7 купили менее 2 тыс. человек. Об этом сообщает портал Mobilegamer.biz со ссылкой на данные Appmagic.

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Аналитики подсчитали, что полную версию игры за $20 (около 1,7 тыс. руб.) приобрели менее двух тыс. пользователей, хотя бесплатный пролог был загружен 83 тыс. раз. Таким образом, выручка от продаж могла составить $28 тыс. (около 2,47 млн руб.) — без учета комиссии Apple в размере 30%.

В конце июня Mobilegamer.biz отметил, что вышедшие после релиза iPhone 15 Pro порты полноценных ПК-игр для устройств Apple не пользовались успехом и оказались коммерчески провальными. Например, полную версию Assassin's Creed: Mirage для iPhone и iPad купили около 3 тыс. человек, хотя бесплатный отрывок был загружен 123 тыс. раз.

Журналисты предположили, что Apple может субсидировать Capcom и других издателей для переноса их игр на iOS, иначе портирование с точки ведения бизнеса просто невыгодно.

Resident Evil 7 стала доступна 2 июля владельцам iPhone 15 Pro и Pro Max, а также Mac и iPad с чипами серии M1 и выше.