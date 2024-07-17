Создатели Space Marine 2 прокомментировали утечку

Focus Entertainment и команда Saber Interactive официально прокомментировала утечку «предрелизного» билда Warhammer 40,000: Space Marine II.

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Слитой версии, как утверждают разработчики, около года, поэтому она устарела. Игроков просят «избегать этого незаконченного билда» и не портить игру для тех, кто ждёт полноценный релиз.

Авторы Space Marine 2 поблагодарили всех за проявленную поддержку и рассказали о своих переживаниях из-за утечки.

«… удручает, что многие сюрпризы, которые мы хранили в секрете, теперь испорчены. Грустно оттого, что некоторые наши самые нетерпеливые фанаты впервые познакомятся со Space Marine 2 именно через этот билд».



Напомним, что некоторые пользователи уже опробовали слитый дев-билд Warhammer 40,000: Space Marine 2 и запостили в сети ролики с прохождением. А в них можно натолкнуться на спойлеры.

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября на РС, Xbox Series и PlayStation 5.