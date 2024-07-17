Microsoft распустила ключевую команду по вопросам равенства и инклюзивности

Похоже, что Microsoft распустила ключевую команду по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

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Первым об этом сообщил Business Insider, сославшись на электронное письмо теперь уже бывшего руководителя упомянутой команды. Позже информацию подтвердил портал IGN.

Согласно письму, команду распустили с 1 июля этого года по причине «изменений потребностей бизнеса». Её руководитель в свою очередь похвалил работу DEI-команд в Microsoft (прим. — сообщается о роспуске одной из команд), но обвинил высшее руководство в дискриминации, преследованиях и токсичности, которые были направлены против этих самых команд. По его словам, случаи были расследованы и получили доказательства.

Кроме того, автор письма выразил опасение, что программы DEI сейчас находятся в опасности не только в Microsoft, но и во всех компаниях. По данным СМИ, в прошлом году некоторые «гиганты» вроде Google уже сократили свои программы по инклюзивности. Напомним, что многие компании особенно задумались об инклюзивности в 2020 году, после убийства Джорджа Флойда и протестов Black Lives Matter.

Представитель Microsoft дал комментарий Business Insider, подчеркнув, что обязательства компании по DEI остаются неизменными. Она «отдаёт приоритет подотчётности» и «продолжит работать в этом направлении».