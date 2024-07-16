Аудитория гонки Forza Horizon 5 достигла 40 миллионов игроков

Виртуальный зал славы с лучшими гонщиками Forza Horizon 5 вновь раскрыл аудиторию игры. Оказалось, что она достигла 40 миллионов пользователей. При этом около шести миллионов игроков ознакомилось с гонкой в период с октября 2023 года (тогда аудитория насчитывала 34 миллиона человек) по июль 2024 года.

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Стоит отметить, что 40 миллиона — не количество проданных копий. Forza Horizon 5 доступна в библиотеке подписки Game Pass. Вероятно, большая часть игроков опробовала гонку именно благодаря подписке. Число проданных копий на сегодняшний момент неизвестно, но игра доступна на PC, Xbox One и Xbox Series.

Релиз Forza Horizon 5 состоялся в ноября 2021 года. Таким образом собрать аудиторию из 40 миллионов игроков у гонки получилась за 3 года и 8 месяцев с момента дебюта на PC и консолях. Интересно и то, что пятая часть заслужила очень положительные отзывы в Steam, а также высокие оценки критиков — этим не может похвастаться актуальная Forza Motorsport.

Она вышла в октябре 2023 года, но пользовательские отзывы в Steam до сих пор остаются смешанными. А ещё недавно стало известно, что из магазинов пропадёт цифровая версия Forza Horizon 4. Возможно, когда-то эта участь постигнет и пятую часть.