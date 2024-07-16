Стали известны детали седьмого патча для Baldur's Gate 3

Бельгийская студия Larian поделилась деталями седьмого крупного патча для Baldur's Gate 3. Апдейт выйдет в сентябре, а его бета-тестирование начнётся уже 22 июля.

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Одним из важнейших нововведений патча станет улучшенный режим разделённого экрана за одним устройством. Если персонажи игроков подойдут в поле зрения друг друга, то формат сплит-скрина пропадёт и вернётся лишь после того, как герои разделятся друг от друга на достаточное расстояние. Ещё одно важное изменение — глубокая поддержка модификаций. Новый инструментарий позволит создавать большие моды с новыми заданиями, локациями и персонажами.

С выходом седьмого патча в режиме «Доблесть» у некоторых боссов появятся усиленные способности, а Зов Тьмы и созданные игроками персонажи получат новые кинематографичные ролики. Авторы также доработают кат-сцены, связанные с Астарионом, Уиллом и Шэдоухарт, исправят некоторые баги и внесут другие изменения в игру. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге Baldur's Gate 3 в Steam.