В PS Plus добавили Remnant 2, Mount & Blade 2, Pathfinder и еще 10 игр

Сегодня Sony добавила в тарифы PS Plus Extra и PS Plus Deluxe(Premium) новые игры. Подписчикам стали доступны The Jackbox Party Pack 9, Mount & Blade 2: Bannerlord, No More Heroes 3 и другие проекты. А владельцев PS VR2 порадовали Job Simulator.

Новые игры в PS Plus Extra в июле 2024 года

The Jackbox Party Pack 9

Deadcraft

Steep

Pathfinder: Wrath of the Righteous

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

Mount & Blade 2: Bannerlord

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Remnant 2

Новые игры в PS Plus Deluxe(Premium) в июле 2024 года

Job Simulator (PS VR2)

Summoner (PS2)

Ratchet and Clank Size Matters (PSP)

Jeanne d’Arc (PSP)

В начале июля подписчики базового тарифа Essential получили три игры.