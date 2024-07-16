Аналитики обсудили «неизбежный» рост цен на Game Pass

Портал IGN пообщался с несколькими аналитиками на тему будущего Xbox с Game Pass. Своим мнением поделились Георгий Джиджиашвили из компании Omdia, Пирс Хардинг-Роллс из Ampere Analysis, Мэт Пискателла из Circana и Йост Ван Дрюнен из Stern School of Business. Что они рассказали:

© Скриншот

повышение цен на Game Pass «неизбежно» — всё из-за продолжающейся инфляции и замедления роста количества подписчиков. Подробнее о недавнем подорожании по ссылке;

есть вероятность, что в будущем может появиться версия Game Pass, ориентированная на мобильные устройства и своими бонусами для игр King (Candy Crush Saga). Напомним, что Xbox собирается открыть свой мобильный магазин;

аналитики также ожидают увидеть в Game Pass встроенную рекламу — например, как на Netflix;

если играм Call of Duty действительно удастся увеличить аудиторию Game Pass, то это будет большой успех. Но стратегия довольно «рискованная», и если она провалится, то Game Pass «ничего не поможет»;

Xbox необходимо увеличить показатель «среднего дохода с пользователя» (ARPU), если она хочет компенсировать продажи единичных экземпляров новых Call of Duty.

Напомним, что следующая новинка серии, Call of Duty: Black Ops 6, появится в Game Pass в день релиза, 25 октября. По данным Тома Хендерсона, скоро в подписке появится и Call of Duty: Modern Warfare 3.