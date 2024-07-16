Warhammer 40,000: Space Marine 2 от российских разработчиков слили на торрент

В сеть утекла практически финальная версия игры Warhammer 40,000: Space Marine 2, которую разрабатывает подразделение Saber Interactive из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «PlayStation Скидки».

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В результате появления игры на торрентах пользователи уже начали исследовать Warhammer 40,000: Space Marine 2 и публиковать видео на YouTube. Также отмечается, что утекшая сборка игры включает рабочий мультиплеер.

Автор канала «PlayStation Скидки» рекомендует игрокам не скачивать пиратскую копию и дождаться официального релиза игры, чтобы купить Warhammer 40,000: Space Marine 2 и поддержать российских разработчиков из Saber Interactive.

Focus Interactive и Saber Interactive пока не прокомментировали утечку. Официальный релиз игры запланирован на 9 сентября, с полной русской локализацией, включая озвучку. Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Это уже не первый случай утечки игры от российских разработчиков перед релизом. В прошлом аналогичные инциденты происходили с Atomic Heart и «Смутой».