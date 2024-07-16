На создание российской игровой консоли запросили 1 млрд рублей

Компания НТЦ ИТ «Роса», которая была основана экс-министром связи РФ Леонидом Рейманом, оценила в 1 млрд руб. необходимые вложения в разработку отечественной игровой консоли. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает газета «Ведомости».

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12 июля в Минпромторге России прошло совещание, посвященное вопросу разработки и производства в стране игровых консолей. В совещании, по словам собеседника издания, участвовали представители компаний-разработчиков, в частности НТЦ ИТ «Роса», Fplus, МЦСТ, «Аквариус», GS Group. Представитель НТЦ ИТ «Роса» заявил, что для разработки консоли необходимы инвестиции в 1 млрд руб.

Проводивший совещание замглавы Минпромторга Василий Шпак подчеркнул, что государство готово поддерживать подобные проекты, если частный бизнес тоже будет вкладываться в них. Чиновник отметил, что российские власти не будут ограничиваться отечественным рынком сбыта, речь идет и о дружественных странах, таких как КНР, Иран, ОАЭ.

Источник сообщил «Ведомостям», что для разработки и производства российских консолей будет создана рабочая группа, в которую войдут, в частности, фонды «Сколково» и Бортника. Минпромторг намерен поддерживать лишь устройства на национальных платформах.

В настоящее время пока не определены модель реализации и вывода на рынок отечественной игровой консоли, компания-разработчик и объемы финансирования.