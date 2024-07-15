Вышел релизный трейлер игры Infinite Inside

На многих VR-платформах, включая PS VR2, состоялся релиз игры Infinite Inside.

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На YouTube по этому поводу опубликован соответствующий трейлер.

Описание у проекта следующее: "Исследуйте чудесный загадочный мир, подбирайте осколки, решайте сложные головоломки и собирайте ключи, чтобы открыть секреты тайного общества".

Разработкой занимается студия Maze Theory. Авторы обещают геймерам в своем творении 5 потрясающих миров, увлекательную историю, рассказанную через окружение, и "волшебное звуковое сопровождение".