Хидео Кодзима рассказал о главном революционном аспекте Metal Gear

На днях, 13 июля, отметила свою очередную годовщину легендарная серия Metal Gear: первая её часть вышла на MSX2 в 1987 году, 37 лет назад. И её создатель, Хидео Кодзима, вначале вспомнил, что тогда ему было всего 23 года. А затем он высказался о революции, которую она совершила в жанрах.

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В Metal Gear чаще всего отмечают перенос центра игрового процесса со сражений на уклонения от столкновений: игра считается родоначальницей жанра стелс-боевиков. Однако её создатель назвал другой аспект, который считает даже более важным.

В Metal Gear многое опередило своё время, но самым большим новшеством стало включение в сюжет концепции радиопередатчика. Он к тому же был интерактивным, позволяя отправлять и получать сообщения.



Кодзима отметил, что игра продвигается вместе с игроком. И когда некие драматические события происходят за кадром и без ведома игрока, они воспринимаются отстранённо. Но радиопередатчик позволяет параллельно с текущей ситуацией сообщить о других событиях: предательстве, смерти, проявлениях личности Босса.

Это также может помочь мотивировать игроков и объяснить геймплей и правила. Хотя всегда хвалят только стелс-часть, большинство современных шутеров используют этот трюк с радиопередатчиком.



На современных платформах оригинальная Metal Gear доступна в рамках Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. А Konami между тем готовит ремейк Metal Gear Solid 3.