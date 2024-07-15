Авторы Mortal Kombat 1 показали геймплей за Такеду из платного дополнения

Студия NetherRealm опубликовала геймплейный трейлер Такеды — еще одного бойца для Mortal Kombat 1. Он станет последним персонажем из первого набора Kombat Pack.

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Такеда дебютировал в Mortal Kombat X в роли сына Кенши и Сучин, а в новой части разработчики сделали его кузеном слепого ниндзя. В арсенале Такеды есть взрывающиеся кунаи и гарпун рю, из-за которых он еще сильнее напоминает Скорпиона.

Персонаж появится в игре 23 августа для владельцев сезонного абонемента. В этот же день игроки получат камео-бойца Ферру. Авторы также планируют анонсировать Kombat Pack 2 вечером 26 июля во время Comic-Con.