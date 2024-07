Лучшие игры для слабых ПК: во что поиграть

Игровые ПК хороши всем, кроме того, что они имеют свойство устаревать: ультрасовременная машина одного периода станет «картошкой» в другом. Но это не значит, что на старых компьютерах невозможно играть в красивые игры. Портал howtogeek.com посоветовал выборку игр для тех, кто хочет и приятный геймплей, и хорошую графику с низкими требованиями.

© Steam

Трилогия Prince of Persia

Prince of Persia: The Sands of Time — приключенческий платформер 2003 года, который до сих пор может дать фору некоторым современным релизом. Графика оригинальной игры достаточно хорошо сохранилась, в чем-то даже лучше, чем Warrior Within и Two Thrones — вторая и третья части трилогии. Хотя, справедливости ради, они предлагают более отточенные боевые механики.

Assassin’s Creed (до Black Flag)

Серия Assassin’s Creed зародилась в 2007 году, но до сих пор продолжает получать новые игры. Шесть из них должны нормально работать на старых машинах: от оригинальной первой части до пиратской Black Flag. Каждая из них предлагает механики паркура, скрытные убийства, зрелищные бои и немного платформинга. Black Flag выбивается на их фоне, потому что в ней появились морские сражения и исследование открытого океана.

Darksiders 1 и 2

Серия Darksiders может похвастать интересным сеттингом, проработанной боевой системой, паззлами в духе The Legend of Zelda и огромными мирами. В первой части игрок управляет Войной: всадником апокалипсиса, который продирается через орды ангелов и демонов на разрушенной Земле. А во второй протагонистом становится его брат — Смерть, жнец собственной персоной.

BioShock Infinite

BioShock Infinite — шедевр визуального дизайна, стимпанк-приключение в парящем городе Колумбия. Графика сочетает реалистичные текстуры и слегка преувеличенные пропорции, что придает миру неповторимый облик. К тому же, динамичные перестрелки и захватывающий сюжет проводят игрока по самым разным уголкам американской антиутопии.

Half-Life 2

В 2004 году Half-Life 2 задала новый стандарт для повествования и физики в шутерах от первого лица. Это одна из лучших игр нулевых, и она довольно хорошо сохранилась: революционные модели персонажей и мимики до сих пор смотрятся неплохо. А механики, физические головоломки и перестрелки так тем более. Многим современным релизам не хватает бесшовного повествования, которое не прерывается на катсцены или QTE по поводу и без.

Batman: Arkham Asylum и Arkham City

Поклонники супергеройских игр тоже могут порадовать себя на старом ПК. Дилогия Batman: Arkham запускается даже на совсем «картофельных» машинах, пусть и не на максимальных настройках графики. Хотя Arkham City считается более совершенной игрой, чей открытый мир проложил дорогу многим современнем, Arkham Asylum тоже неплоха — она сочетает скрытность, отличную боевую систему и грамотный дизайн уровней.