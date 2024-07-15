Fallout London на релизе не будет работать с Fallout 4

На днях авторы масштабного мода Fallout London для Fallout 4 рассказали, что новинка не будет работать с версией игры, где используется некстген-патч. А теперь представитель GOG подтвердил журналистам, что на релизе мод не смогут оценить игроки в Epic Games Store.

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Всё дело в том, что для запуска Fallout London игроки должны «даунгрейднуть» некстген-версию Fallout 4 до прошлой версии игры — то есть откатить апрельское обновление. А в EGS такой возможности (в отличие от того же GOG) пока что попросту нет. Но создатели модификации хотели бы, чтобы в будущем London всё же смог работать с версией игры в EGS.

В рамках мода пользователи смогут посетить Лондон, где присутствуют различные фракции, увлекательные квесты, точки интереса, достопримечательности и тому подобные детали.

Ранее создатели сравнивали Fallout London с «Fallout 4,5», причём на прохождение новинки может уйти до 25 часов. Когда именно выйдет «Лондон», пока не сообщается.