Что ждет Xbox Game Pass после подорожания подписки?

После череды громких анонсов Microsoft разочаровала часть пользователей Xbox: подписка Game Pass подорожала, и теперь играть в новинки в день релиза смогут только те, кто оформил самый дорогой тариф — Ultimate. Портал gamesindustry.biz разобрался, чем руководствуется Microsoft и что ждет Game Pass в будущем.

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Xbox твердо намерена развивать Game Pass, но есть проблема: платформа почти не выросла за прошедшие 18 месяцев. Да и продажи премиальных игр Xbox были достаточно скромными; Hellblade 2 в мае не смогла попасть даже в топ-100 по Европе.

Проблема роста актуальна для игровой индустрии в целом, и в периоды спада многие компании (особенно западные) фокусируют все внимание на прибылях и маржинальности. Отчасти именно из-за этого индустрия последний год страдает от регулярных волн сокращений. Но если отталкиваться от этой позиции, то есть ли финансовый резон выпускать Black Ops 6 в Game Pass? Конечно, возможность поиграть в дорогой ААА-блокбастер задешево наверняка привлечет новых пользователей, однако продажи игры от этого гарантированно пострадают.

Xbox могла бы перестать выкладывать премиальные тайтлы в Game Pass в день релиза, но вместо этого компания решила пересмотреть ценовую политику и тарифные планы. Подорожание подписки должно мотивировать публику подписываться именно на Game Pass Ultimate за $20. Именно этот тариф представляет полное видение будущего от Xbox. Мультиплатформа, многопользовательская игра и перенос сохранений между платформами, стриминг, широкий ассортимент новинок и старой классики. По совпадению, Ultimate и является самым популярным вариантом подписки — по данным фирмы Ampere, им пользуются 74% консольных подписчиков.

Появление «стандартного» тарифа, который не предлагает новинки Xbox, но открывает доступ к библиотеке старых игр — любопытное решение. За $15 компания предлагает решение для экономных игроков, которым не интересны новейшие релизы.

А вот в Ultimate есть один спорный момент. ПК-игрокам подписка обойдется дешевле, чем консольным ($12 против $20), что наверняка вызовет реакцию среди хардкорной аудитории Xbox. По факту, компания тем самым лишний раз подтвердила, что на консольном рынке потенциал роста платформы невелик, а на ПК он еще не исчерпан. Поэтому нежелание Microsoft поднимать цены для ПК-игроков можно понять.

Но подорожание Game Pass — лишь один из способов развития Xbox. Другой путь — это выпуск все большего числа эксклюзивов на других платформах, в том числе PlayStation и Nintendo. Но, опять же, лояльная аудитория Xbox может быть этому не рада: возможно, именно из-за этого компания и не торопится анонсировать релизы на платформах конкурентов.

В то же время, релиз эксклюзивов на PlayStation и/или Nintendo может стать потенциальным плюсом для Game Pass. Премиальные игры не только продемонстрируют высокое качество библиотеки сервиса широкой аудитории, но повысит коммерческий потенциал игр, что может привести к повышению рекламных бюджетов. Маркетинг Game Pass по большей части напирает на собственные каналы и специализированные игровые издания, и тайтлы, вроде Halo или Starfield, не получили активной рекламной поддержки.

Наконец, индустрия знает немало случаев, когда игры от сторонних разработчиков, показавшие хорошие результаты в Game Pass, позже пользовались большим спросом на других платформах. Microsoft вполне может этим воспользоваться.