Доходы игровой индустрии во всем мире могут превысить 300 млрд долларов

Аналитики Bain & Company предполагают, что среднегодовой темп роста доходов глобальной игровой индустрии до 2027 года составит 9%. Как результат, доходы с видеоигр к 2027-му превысят 300 млрд долларов.

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Согласно отчёту, нынешнее поколение молодых геймеров в возрасте 13–17 лет отдаёт предпочтение именно играм и проводит за ними на 40% больше времени. А если мы вспомним, что на горизонте маячит релиз Grand Theft Auto VI, то рост доходов индустрии довольно очевиден.

Напомним, что в 2023 году доходы игрового рынка составили 184 млрд долларов. Конкретно в России за тот же период выручка разработчиков превысила 45 млрд руб.

В этом году, по данным Newzoo, прибыль от рынка игр составит примерно 189,3 млрд долларов.

Деньги в индустрии, как мы видим, есть. А ещё в ней хватает массовых увольнений и закрытий.