В России вновь обсудили производство отечественных игровых консолей

Как сообщает «Коммерсант», на прошлой неделе в правительстве России прошла встреча с представителями местной игровой индустрии. Темой обсуждения стало «собственное производство игровых приставок и консолей на российской операционной системе».

В проекте заинтересованы в том числе «Ростелеком», которая видит в консолях новое бизнес-направление, компания «Бештау», которая планирует взять на себя создание электронных блоков, и GS Group, которая может предоставить «мощности для производства». При этом в последнем случае участники рынка могут также обратиться к «китайским контрактным площадкам».

На встрече также присутствовали холдинг VK, «Ред Софт», ассоциация АПРИОРИ, Организация развития видеоигровой индустрии, Fplus, Lesta Games, «Группа Астра», «Байкал Электроникс» и другие.

Новости о том, что в России уже начали искать разработчиков отечественной консоли появлялись в прошлом месяце.

Тем временем продажи в стране уже существующих консолей за 2023 год выросли в два с лишним раза.