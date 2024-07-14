Авторы No Man's Sky намекнули на следующее бесплатное дополнение

Шон Мюррей в очередной раз взорвал социальные сети одним эмодзи. Глава Hello Games и создатель No Man's Sky опубликовал в X сообщение, состоящее из смайлика в форме Земли. Этого оказалось достаточно, чтобы геймеры настрочили в ответ почти тысячу комментариев. Чуть позже Шон опубликовал еще один твит — на этот раз с тремя эмодзи в форме нашей планеты.

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Поклонники студии считают, что таким образом геймдизайнер намекает на очередное бесплатное дополнение для No Man's Sky.

Ранее Мюррей уже проворачивал подобные трюки, дразня геймеров загадочными смайликами.

Кроме того, эмодзи от Шона может намекать на новости о Light No Fire — будущей игре студии. Ранее авторы уверяли, что открытый мир в экшене будет размером с реальную Землю. В любом случае, остается лишь ждать новостей от Hello Games.