Абай HObbit Хасенов присоединился к ростеру 1win по Counter-Strike 2
Клуб 1win представил нового игрока состава по Counter-Strike 2 — им стал казахский киберспортсмен Абай HObbit Хасенов.
Абай заменит в составе российской организации киберспортсмена Расима Jyo Валиева из Эстонии, который представлял команду с апреля 2024 года. В этом же месяце HObbit был переведён в запас коллектива Cloud9, в котором он официально находился до данного анонса.
Состав 1win по Counter-Strike 2:
- Тимур buster Тулепов;
- Абай HObbit Хасенов;
- Санжар neaLaN Исхаков;
- Борис Ryujin Ким;
- Владислав lattykk Выдрин;
- Асет Solaar Сембиев (тренер).
Слухи о том, что HObbit может присоединиться к составу 1win, появились в Сети ранее. Ближайшим турниром для обновлённого ростера российской команды станет ESEA Season 50: Advanced Division — Europe, который начнётся 15 июля.