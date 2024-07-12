Абай HObbit Хасенов присоединился к ростеру 1win по Counter-Strike 2

Клуб 1win представил нового игрока состава по Counter-Strike 2 — им стал казахский киберспортсмен Абай HObbit Хасенов.

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Абай заменит в составе российской организации киберспортсмена Расима Jyo Валиева из Эстонии, который представлял команду с апреля 2024 года. В этом же месяце HObbit был переведён в запас коллектива Cloud9, в котором он официально находился до данного анонса.

Состав 1win по Counter-Strike 2:

Тимур buster Тулепов;

Абай HObbit Хасенов;

Санжар neaLaN Исхаков;

Борис Ryujin Ким;

Владислав lattykk Выдрин;

Асет Solaar Сембиев (тренер).

Слухи о том, что HObbit может присоединиться к составу 1win, появились в Сети ранее. Ближайшим турниром для обновлённого ростера российской команды станет ESEA Season 50: Advanced Division — Europe, который начнётся 15 июля.