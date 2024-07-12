Громадный Веном разнес персонажей шутера Marvel Rivals в новом трейлере

Супергеройский шутер Marvel Rivals получил свежий трейлер, который посвятили Веному — культовому врагу Человека-паука, который слился с симбиотом из далёкого космоса. Версия персонажа в игре NetEase получилась крайне массивной и с необычными способностями.

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Их Веном и демонстрирует в ролике. Традиционно, щупальца выступают в роли хлыстов и помогают как бить врагов, так и перемещаться с их помощью над аренами. Но есть в арсенале Венома и кое-что поинтереснее. Персонаж может «врезаться» прямо в пол, устроив ловушку для ближайших противников. К слову, подобная способность разительно менять свою форму напоминает версию Венома из культового мультсериала Unlimited Spider-Man 1999 года.

Также в трейлере можно увидеть парочку скинов на Венома. Один из них напоминает образ персонажа из одноимённого фильма с Томом Харди в главной роли — полностью чёрное воплощение с белыми рисунками по телу. А ещё есть ярко-голубой вариант, который редко встречается в других медиа с Веномом.

Напомним, что ранее NetEase показала трейлер Marvel Rivals с Человеком-пауком в главной роли. Сам условно-бесплатный шутер выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а уже 23 июля стартует его открытое тестирование.